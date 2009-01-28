Создание логотипа модного бутика. - Закончен.

Нужен логотип: Креативный, запоминающийся, не броский в глаза не больше 3 цветов Вы выкладываете свои работы, а я выбираю лучшего и оплачиваю. Название магазина: ZOO Planet
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Спасибо всем дизайнерам за идеи и участие. Победитель конкурса - Гриневич Елена.
Всем участникам останется хороший отзыв!Удачи в будущем, еще будут заказы.
Нужен логотип для торгового бутика по продаже модной одежды. Должен ассоциироваться с именем, и вообщем то довольно простым "Fashion Spot". Хотелось бы сделать лого с эффектом glossy (как лак для ногтей). Цвета любые, кроме зеленого, синего, и невзрачных тонов. Покупатели в основном женщины.
Важное Добавление: spot это точка или круг, поэтому нужно его присутствие на лого, оно и должно быть глянцевым как лак. Само имя не должно быть glossy! И еще Hе писать имя FashionSpot на фоне пож-ста.
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