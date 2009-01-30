Модернизация знака логотипа

Первый раз столкнулись с Григорием и его студией около года назад, случайно, разместив конкурс на создание логотипа для нашей компании. Оригинальная концепция и качественная презентация нам мгновенно понравились, и мы сразу выбрали его вариант, без каких-то дополнительных доработок. В начале этого года мы решили чуть модернизировать знак логотипа и опять обратились к Григорию. В очередной раз, его вариант превзошел наши ожидания. Более того, совместно с символом он доработал и шрифт, что не входило в ТЗ. Презентация и коммуникация опять были на высшем уровне.