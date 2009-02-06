Создание лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен97 заявок816 просмотров
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Нужно создать лого сайта.....

15 лет назад
Champion2008
Виктор 
34 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
alexandraf
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Все зделано в сроки, Лого зделан креативно, со вкусом. Мне очнь понравилось...... В дальнейшем буду рад сотрудничать с Александрой!!
Хорошо поработали, рекомендую.
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