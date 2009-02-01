Доработать лого!

Уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать логотип для фирмы, специализирующейся на проектировании и монтаже экономичных пожаро-охранных систем. Общие требования: логотип должен отражать специфику работы организации – деятельность по предупреждению пожаров, защита зданий, монтаж пожарных сигнализаций, разработка сопутствующей документации. Основные цвета ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прилагаемом файле ЛОГОТИП. Нужно красиво расположить белку и часы. Часы можно сделать другие или изменить. Белку не менять. Варианты высылать на [email protected]
Оплачу понравившийся вариант.
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