Здравствуйте, Нужен дизайн логотипа для web проекта. Не дороже $100. Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация: Примеры работ? Цена и время на реализацию? Страна, город проживания? Дата рождения (дд/мм/гг)? Skype? Все это присылайте на [email protected] Успехов! Олег
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен функциональный логотип для интерактивного бильярдного клуба. Все на бильярдную тематику. Сейчас же есть просто два шара www.kruase.kiev.ua. Сайт со временем будет другой, но стиль и цветовая гамма сохранится. А самое главное логотип буду печатать на футболках. Поэтому он не должен быть многоцветным.
Я на ресурсе впервые, но надеюсь надолго! Поэтому если, что не так в публикации и тому подобных вещах - подсказывайте. Спасибо.
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