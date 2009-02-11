Дизайн логотипа

# 1 — $

Нужен функциональный логотип для интерактивного бильярдного клуба. Все на бильярдную тематику. Сейчас же есть просто два шара www.kruase.kiev.ua. Сайт со временем будет другой, но стиль и цветовая гамма сохранится. А самое главное логотип буду печатать на футболках. Поэтому он не должен быть многоцветным.

Я на ресурсе впервые, но надеюсь надолго! Поэтому если, что не так в публикации и тому подобных вещах - подсказывайте. Спасибо.