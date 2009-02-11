Дизайн логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен54 заявки2348 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужен функциональный логотип для интерактивного бильярдного клуба. Все на бильярдную тематику. Сейчас же есть просто два шара www.kruase.kiev.ua. Сайт со временем будет другой, но стиль и цветовая гамма сохранится. А самое главное логотип буду печатать на футболках. Поэтому он не должен быть многоцветным.

Я на ресурсе впервые, но надеюсь надолго! Поэтому если, что не так в публикации и тому подобных вещах - подсказывайте. Спасибо.

15 лет назад
Kruase
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
15 лет назад
За сравнительно небольшой бюджет при создании логотипа, Виктор проявил по-настоящему творческий и креативный подход к делу. За что ему большое спасибо! Надеюсь на сотрудничество и впредь!
Было приятно поработать! Валерий четко ставит задачу, расчет без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
15 лет назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
ТОП-5
Логотипы и Знаки
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа

    $100

    Здравствуйте, Нужен дизайн логотипа для web проекта. Не дороже $100. Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация: Примеры работ? Цена и время на реализацию? Страна, город проживания? Дата рождения (дд/мм/гг)? Skype? Все это присылайте на [email protected] Успехов! Олег

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать лого!

    $3

    В прилагаемом файле ЛОГОТИП. Нужно красиво расположить белку и часы. Часы можно сделать другие или изменить. Белку не менять. Варианты высылать на [email protected] Оплачу понравившийся вариант.

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа, охранно-пожарные сигнализации

    $100

    Уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать логотип для фирмы, специализирующейся на проектировании и монтаже экономичных пожаро-охранных систем. Общие требования: логотип должен отражать специфику работы организации – деятельность по предупреждению пожаров, защита зданий, монтаж пожарных сигнализаций, разработка сопутствующей документации. Основные цвета ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип баскетбольного клуба

    Желательно использовать герб города. Клуб называется "Коломна", как и город, собственно. Шрифт названия - как в приложении или похожий. В случае удачных эскизов возможно дальнейшее сотрудничество в разработке формы.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Перерисовать логотипы

    Вот пример сайта http://slotvegas.ru Нужно перерисовать там логотип на slotvegas casino , таких подобных скриптов 4 Это нужно перерисовать 4 логотипа , можно и заменить на свои другие - красивые , но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип и шапку сайта для третейского суда

    Объявляется тендер на создание логотипа и шапки 870x140 для сайта третейского суда. Данный проект включает в себя две подзадачи: 1) создание оригинального логотипа, 2) создание шапки сайта на основе придуманного логотипа. В логотип необходимо включить название ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходим логотип

    Нужен простой и стильный логотип следующего вида: сочетание заглавных букв А и К, основное сочетание цветов- красный и черный и их оттенки, 3-5 вариантов, с доработкой. Логотип нужен для визиток, бланка, сайта и т.п. Направление ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад