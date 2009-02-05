Логотип для компании Теплотехника

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Наша фирма подумывает о разработке логотипа. Название фирмы - ООО "Компания теплотехника". Компания не большая. Сфера деятельности - водоснабжение, газоснабжение и отопление. На данном этапе требуется разработка наброска логотипа, далее будет утверждение с директором для утверждения и дальнейшей прорисовки. Считаю что логотип должен быть легким, в 2-3 цветах. Как пример - новый логотип ОАО "Татнефть". В аську прошу не стучаться, бюджет будет утверждаться после просмотра первых результатов. Спасибо всем заранее.

+З.Ы. Смотрите мои отзывы как фрилансера, победитель будет поощерен, не сомневайтесь)