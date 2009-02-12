Имеется уже готовый каталог - 72 страницы, всё отрисованно в Adobe Illustrator. В него нужно внести некоторые коррекции. Preview каталога и сами коррекции, что сделать - в приложение. Имеются все AI файлы, исходные фотографии + фотографии уже адаптированные ...