Необходимо разработать дизайн для печати пригласительных билетов на вечеринку. Концепция дизайна: необходимо создать стильный молодежный дизайн пригласительных билетов. Отдельно вариант мужского билета и женского. Картинки должны быть яркими, привлекательными, рассчитаными на аудиторию выше среднего класса. Срок- 3 дня
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В готовую афишу , исходник корела, вставить два лого
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