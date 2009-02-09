Сделать макет флаера

# 1 — $

Размеры 1/2 листа A4

Фото, правда плохого качества, и стиль сайта можно посмотреть тут: http://systemaspetsnaz.ru/

Текст на трех языках: русский, англ и испанский (полная версия в прикрепленном файле)

Русский текст: Приглашаем Вас посетить семинар по прикладной технике рукопашного боя - "Русский стиль"

Тема семинара:

1. Стиль - рукопашный бой.

2. Шоковые травмирующие удары.

3. Техника волнового удара.

4. Армейский рукопашный бой.

5. Полицейская техника.

6. Самозащита.

Семинар будет проводить президент центра "Русский стиль - боевая система спецназ" Вадим Старов.

Ждём вас 5-го и 6-го марта в спортивном клубе, расположенном на территории резиденции "Sosua Ocean Village". Стоимость участия $RD 500

За дополнительной информацией обращаться по телефону- 809 803 56 89

надо разместить логотип компании (есть в гифе), текст на трех языках (возможно фото дерущихся людей, или фон).

+ к этому надо разместить 2 логотипа, которые к сожалению только в jpg - это спонсор и информационная поддержка.

Бюджет до 35 долларов + отзыв