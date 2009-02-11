Подготовка флаера на печать

$40
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Надо создать флаер 8,5 на 11 дюймов, на примере недоделанного образца. Фотографии и текст готовы, нужно добавить рамку и подготовить к печати в типографии.

15 лет назад
ferrado
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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