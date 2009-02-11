Брошюры

Верстка полиграфииЗакрыт24 заявки942 просмотра
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#1$

Организации нужны брошюры, новый дизайн брошюр. Организация называется Бакинский Образовательный Информационный Центр, занимается учёбой зарубежом. Целевая группа-студенты. Нужны 2 брошюры, 1 лифлет и 1 закладка. Содержание можно будет увидеть в прикреплённых файлах.

15 лет назад
Gunaykam
Masimova Gunay 
46 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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