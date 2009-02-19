Создание шаблона для печати на CD

Для термопринтера,предназначенного для печати на дисках требуется разработать шаблон для использования в программе CDDesigner (файлы с расширением *.btw)

Используется векторная графика.

дистрибутив программы находится по адресу www.tvseries.ru/download/CDDesigner.zip

Картинка с предложенным шаблоном в прикрепленном файле.

Получится в итоге должно 2 варианта:

1)Дизайн как на приложенной картинке,вместо логотипа Rimage нужно разработать и внедрить в шаблон логотип с название Супермаркет Сериалов.Вместо надписи prsim plus требуется разыскать подобный шрифт для печати на кириллице и создать подобный элемент за буквами.

2)Все тоже самое как и в первом задании,за исключением элемента слева,залитыми черным должны оказаться полосы,а все остальное пространоство за исключением логотипов и надписей свободными от краски.