Создание шаблона для печати на CD

$100
Верстка полиграфииЗавершен22 заявки430 просмотров
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Для термопринтера,предназначенного для печати на дисках требуется разработать шаблон для использования в программе CDDesigner (файлы с расширением *.btw)

Используется векторная графика.

дистрибутив программы находится по адресу www.tvseries.ru/download/CDDesigner.zip

Картинка с предложенным шаблоном в прикрепленном файле.

Получится в итоге должно 2 варианта:

1)Дизайн как на приложенной картинке,вместо логотипа Rimage нужно разработать и внедрить в шаблон логотип с название Супермаркет Сериалов.Вместо надписи prsim plus требуется разыскать подобный шрифт для печати на кириллице и создать подобный элемент за буквами.

2)Все тоже самое как и в первом задании,за исключением элемента слева,залитыми черным должны оказаться полосы,а все остальное пространоство за исключением логотипов и надписей свободными от краски.

15 лет назад
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Dizzyco
Андрей 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$50
4 дня
Отлично справился.
Ход работы над проектом полностью соответствовал поставленной задаче. Полное взаимопонимание в процессе работы. Спасибо, за столь положительную оценку результата.
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