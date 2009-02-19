"Разрезать" Pdf-макет.

Верстка полиграфииЗавершен16 заявок431 просмотр
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Есть Pdf-макет. 80 страниц.

Вот ссылка на макет:

Http://files.promo.lv/elmar.rar

Задача: сейчас весь макет идёт разворотами страниц, а нужно, чтобы каждая страница - была одна pdf страница.

Сделать нужно срочно - завтра к утру должен быть на фтп, который мы укажим.

Много заплатить не сможем, проект для тех, кому мало отзывов тут и хочет получить денег и хороший отзыв.

Выбирать буду по самой низкой цене.

В лс - просьба не писать.

С уважением,

Виталик.

15 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
the
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
Сергей, спасибо за оперативную работу. Всё отлично. Работаем дальше.
Виталик, очень надёжный и серьёзный заказчик (несмотря на несерьёзный аватар). Задание изложил без размазывания - как говорится "сухо и по теме", так что вопросов не возникло. От работы с ним - остались, только положительные эмоции. Очень и очень, советую.
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