"Разрезать" Pdf-макет.

Организации нужны брошюры, новый дизайн брошюр. Организация называется Бакинский Образовательный Информационный Центр, занимается учёбой зарубежом. Целевая группа-студенты. Нужны 2 брошюры, 1 лифлет и 1 закладка. Содержание можно будет увидеть в прикреплённых файлах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Pdf-макет. 80 страниц.
Вот ссылка на макет:
Http://files.promo.lv/elmar.rar
Задача: сейчас весь макет идёт разворотами страниц, а нужно, чтобы каждая страница - была одна pdf страница.
Сделать нужно срочно - завтра к утру должен быть на фтп, который мы укажим.
Много заплатить не сможем, проект для тех, кому мало отзывов тут и хочет получить денег и хороший отзыв.
Выбирать буду по самой низкой цене.
В лс - просьба не писать.
С уважением,
Виталик.
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