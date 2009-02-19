"Разрезать" Pdf-макет.

Есть Pdf-макет. 80 страниц.

Вот ссылка на макет:

Http://files.promo.lv/elmar.rar

Задача: сейчас весь макет идёт разворотами страниц, а нужно, чтобы каждая страница - была одна pdf страница.

Сделать нужно срочно - завтра к утру должен быть на фтп, который мы укажим.

Много заплатить не сможем, проект для тех, кому мало отзывов тут и хочет получить денег и хороший отзыв.

Выбирать буду по самой низкой цене.

В лс - просьба не писать.

С уважением,

Виталик.