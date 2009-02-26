Дизайн для поп-ап стенда

Есть Pdf-макет. 80 страниц. Вот ссылка на макет: Http://files.promo.lv/elmar.rar Задача: сейчас весь макет идёт разворотами страниц, а нужно, чтобы каждая страница - была одна pdf страница. Сделать нужно срочно - завтра к утру должен быть на фтп, который ...