Angry_deer

Владимир Перегуда Angry_deer

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта - Приватный проект для Unknown (Unk)

    $100

    Требуется разработка дизайна для небольшого сайта о легкой авиации. Объем: главная + 1 внтурення страницы. Без флеша и т.п. - простой, но аккуратный сайт. Шапка, боковина, меню из нескольких пунктов, подвал. Язык русский, использование графических ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка и реализ-я алгоритма связывания таблиц

    В БД есть 2 таблицы: таблица А и таблица Б. В обеих таблицах есть поле "Название". Нужно определять тождественность данных, содержащихся в этих полях, и проводить связывание соответствующих записей в таблицах А и ...

    PHPLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн веб-сайта

    Требуется провести редизайн веб-сайта. Никакой сложной графики, анимации и т.п. - просто приятный, с небольшим количеством графики, "легкий" на восприятие дизайн, нетяжелый в загрузке. Главное условие- дизайн должен быть приятным для посетителей. Есть список требований, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • SEO каталога прайс-листов.

    $250

    Требуется продвижение сайта pricewar.com.ua в ПС: Google, Yandex, Meta.ua. Никакого говнотрафика, порнотрафика и т.п. нам не надо - только целевой посетитель. Проект не однодневка, т.ч. раскручивать надо без риска бана. Нет задачи "попасть в топ за ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изготовление баннера 468*60

    $25

    Нужен баннер для сайта www.pricewar.com.ua формата 468*60. Анимированный, технология не принципиальна, размер не более 32 КБ. Фрилансерам просьба: показать пару своих работ, для примера.

    Баннер для сайта
    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание конвертора xml-файлов с прайс листами

    Существуют несколько де-факто стандартных форматов для обмена прайс-листами онлайн-магазинов в формате xml. Требуется написать конвертор, выполняющий две функции: 1. Конвертация нескольких форматов (2-3) к формату Yandex.Market (YML) http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/ 2. Преобразование нумерации товарных категорий к заданной. Пример: в ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Третуется рерайтер, направленность текстов - бытовая техника, электроника, компьютеры, телефоны. Оплата в Вебмани.

    Копирайтинг75 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта - Приватный проект для Unknown (Unk)
Был рад снова работать с Владимиром. Спасибо за интересные проекты :)
Исполнитель успел выполнить заказ всего за несколько дней, порадовав скоростью и качеством работы. Не первый раз обращаюсь к Unknown, каждый раз остаюсь доволен сотрудничеством. Дизайнер умеет слушать заказчика, предлагать и выполнять интересные решения. Я полностью доволен выполненной работой.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Разработка и реализ-я алгоритма связывания таблиц
Хороший заказчик! Четкая оплата. Сотрудничеством доволен.
Фрилансер задание понял четко, работу выполнил в оговоренные сроки, результат оправдал ожидания. Работой с данным человеком остались полностью довольны.
Ответный отзыв
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Редизайн веб-сайта
Грамотный и порядочный заказчик. Знает точно, что нужно получить в итоге. Всегда на связи и готов к диалогу. Только положительные впечатления от работы! Спасибо
Александр проявил себя как очень добросовестный, исполнительный человек и талантливый дизайнер. Смело могу порекомендовать всем как надежного исполнителя. Работу делает четко в срок. Правильно понимает и реализует все пожелания по требуемому дизайну сайта. Было приятно работать. Если возникнет необходимость, обязательно будем обращаться к нему в будущем.
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DesD
28 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Изготовление баннера 468*60
Очень хороший работодатель. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сделал работу в срок, нареканий не вызвал. Отзыв положительный.
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