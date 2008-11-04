Angry_deer

Требуется разработка дизайна для небольшого сайта о легкой авиации. Объем: главная + 1 внтурення страницы. Без флеша и т.п. - простой, но аккуратный сайт. Шапка, боковина, меню из нескольких пунктов, подвал. Язык русский, использование графических ...
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
В БД есть 2 таблицы: таблица А и таблица Б. В обеих таблицах есть поле "Название". Нужно определять тождественность данных, содержащихся в этих полях, и проводить связывание соответствующих записей в таблицах А и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется провести редизайн веб-сайта. Никакой сложной графики, анимации и т.п. - просто приятный, с небольшим количеством графики, "легкий" на восприятие дизайн, нетяжелый в загрузке. Главное условие- дизайн должен быть приятным для посетителей. Есть список требований, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Требуется продвижение сайта pricewar.com.ua в ПС: Google, Yandex, Meta.ua. Никакого говнотрафика, порнотрафика и т.п. нам не надо - только целевой посетитель. Проект не однодневка, т.ч. раскручивать надо без риска бана. Нет задачи "попасть в топ за ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Нужен баннер для сайта www.pricewar.com.ua формата 468*60. Анимированный, технология не принципиальна, размер не более 32 КБ. Фрилансерам просьба: показать пару своих работ, для примера.Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Существуют несколько де-факто стандартных форматов для обмена прайс-листами онлайн-магазинов в формате xml. Требуется написать конвертор, выполняющий две функции: 1. Конвертация нескольких форматов (2-3) к формату Yandex.Market (YML) http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/ 2. Преобразование нумерации товарных категорий к заданной. Пример: в ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Третуется рерайтер, направленность текстов - бытовая техника, электроника, компьютеры, телефоны. Оплата в Вебмани.Копирайтинг75 заявокЗакрыт15 лет назад