Flash-программист
Пишу на языке ActionScript3.
Хорошо знаю связку Flash+PHP, Flash+PHP+SQL, Flash+XML.
Мои работы можно посмотреть на моём персональном сайте http://www.website63.ru/
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Портфолио
- Галерея126 просмотров
- Space On Line126 просмотров
- 3D Viewer137 просмотров
- Игра "Herowind" ММОРПГ в стиле фентези179 просмотров
- Конструктор флеш-сайтов143 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!