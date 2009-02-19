Sermor

Сергей Морозов Sermor

 
54 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Flash-программист

Пишу на языке ActionScript3.

Хорошо знаю связку Flash+PHP, Flash+PHP+SQL, Flash+XML.

Мои работы можно посмотреть на моём персональном сайте http://www.website63.ru/

PHPFlashSQL
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allatone
Мир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$30
10 баллов
15 лет назад
Flash + xml
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!