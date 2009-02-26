Прикрутить Webmoney

Требуется программист, который уже писал движки для интернет-магазинов по продаже музыкальных mp3 файлов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрутить к скрипту партнерки вебмани (присутствует paypal) и исправить другие небольшие ошибки...
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