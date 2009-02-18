Сделать форму для связи

Чтобы понять о чем речь — (набрать в браузере, некоторые буквы русские) http://iqtеstеr.ru/ http://ty-ktо.ru/ Если существует определенный движок для создания подобных тестов, или скрипты каждого из них в отдельности, рассмотрел бы вариант покупки. Интересует также сколько ...