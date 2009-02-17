Скpипт он-лайн тeстов, с oплатoй за результат.

Чтобы понять о чем речь — (набрать в браузере, некоторые буквы русские)

http://iqtеstеr.ru/

http://ty-ktо.ru/

Если существует определенный движок для создания подобных тестов, или скрипты каждого из них в отдельности, рассмотрел бы вариант покупки.

Интересует также сколько будет стоить разработка подобного с нуля.