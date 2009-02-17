Скpипт он-лайн тeстов, с oплатoй за результат.

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Веб-программированиеЗакрыт12 заявок229 просмотров
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Чтобы понять о чем речь — (набрать в браузере, некоторые буквы русские)

http://iqtеstеr.ru/

http://ty-ktо.ru/

Если существует определенный движок для создания подобных тестов, или скрипты каждого из них в отдельности, рассмотрел бы вариант покупки.

Интересует также сколько будет стоить разработка подобного с нуля.

15 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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