Скpипт он-лайн тeстов, с oплатoй за результат.

Нужно сделать на флеш карту РФ: http://kes-basket.ru/index.php?razdel=67 На основе xml выдаваемого файлом map.php необходимо выделить цветом нужные регионы РФ, сделать их ссылкой на страничку вида http://kes-basket.ru/index.php?razdel=69&rid=(id региона). При наведении мыши на выделенный регион должна всплывать подсказка с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Чтобы понять о чем речь — (набрать в браузере, некоторые буквы русские)
Если существует определенный движок для создания подобных тестов, или скрипты каждого из них в отдельности, рассмотрел бы вариант покупки.
Интересует также сколько будет стоить разработка подобного с нуля.
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