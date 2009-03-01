rix789

Андрей rix789

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Создаю высококачественные сайты "под ключ"

Приемлемые цены. Цена определяется в зависимости от проекта.

Примеры работ можно посмотреть в моем портфолио. Однако там только некоторые работы.

Специализация: Веб-программирование

Дополнительные специализации: Сайт "под ключ", Системы администрирования (CMS), Базы данных.

Опыт работы: >6 лет

Знания:

- PHP

- MySQL

- Zend Framework

- Smarty

- Drupal

- WordPress

- JavaScript

- AJAX

- jQuery

- Prototype

- Многое другое

+ Качественное продвижение сайтов в основных поисковых системах (Яндекс, Рамблер. Гугл, Мэйл);

+ Создание сайтов любой сложности;

+ Разработка логотипа и фирменного стиля.

+ Дизайн сайтов:

- уникальный дизайн;

- акцент на дизайн информации прежде всего;

- SEO-заточенность дизайна;

- аккуратно разбитый по слоям исходник макета.

Верстка сайтов

- валидность;

- кроссбраузерность;

- SEO-шность;

- оптимальный размер шаблона;

- аккуратный код HTML + CSS с комментариями.

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLCSSDrupaljQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
DTMXSOCKS
Сергей 
52 годаЧехия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Изменение и дополнение ява скрипта
Качественная и быстрая работа! Безупречная коммуникация! Рекомендую!
Положительно, оплата в срок, заказчик адекватен
Ответный отзыв
Vasily12345
Слон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Сервис по аренде и продаже спецтехники.
Отличная работа! Лучше чем ожидал! Быстро, без споров и проволочек! Проект сделан в лучшем виде! Я очень доволен!
Весьма хорошо поработали.
Ответный отзыв
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
15 лет назад
Нужен сайт на WP
Долго искали нормального человека, который поможет сделать хороший и функциональный сайт. Нам повезло работать с Андреем, он прекрасно понял что нам необходимо, даже без нормального ТЗ. По срокам и качеству не подвел.
Очень приятно было работать!
Ответный отзыв
diepo
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Php дерево
Работал с этим человеком, выполняли довольно не простую задачку.. справился с ней, скрипт работает! Качественная работа!
Очень добропорядочный и грамотный заказчик. Четко ставит свои требования к задаче. Оплта точно в срок. Всем советую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $250
нет рейтинга
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