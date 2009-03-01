Создаю высококачественные сайты "под ключ"
Приемлемые цены. Цена определяется в зависимости от проекта.
Примеры работ можно посмотреть в моем портфолио. Однако там только некоторые работы.
Специализация: Веб-программирование
Дополнительные специализации: Сайт "под ключ", Системы администрирования (CMS), Базы данных.
Опыт работы: >6 лет
Знания:
- PHP
- MySQL
- Zend Framework
- Smarty
- Drupal
- WordPress
- JavaScript
- AJAX
- jQuery
- Prototype
- Многое другое
+ Качественное продвижение сайтов в основных поисковых системах (Яндекс, Рамблер. Гугл, Мэйл);
+ Создание сайтов любой сложности;
+ Разработка логотипа и фирменного стиля.
+ Дизайн сайтов:
- уникальный дизайн;
- акцент на дизайн информации прежде всего;
- SEO-заточенность дизайна;
- аккуратно разбитый по слоям исходник макета.
Верстка сайтов
- валидность;
- кроссбраузерность;
- SEO-шность;
- оптимальный размер шаблона;
- аккуратный код HTML + CSS с комментариями.
- Fedem Travel329 просмотров
- Тепличный комбинат374 просмотра
- Магазин элитной одежды286 просмотров
- Ассоциация компаний Омега380 просмотров
- СтройИнвестСпорт252 просмотра
- Сайт московского завода269 просмотров
- [JS] Фотогалерея278 просмотров