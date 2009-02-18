Листалка во флеше

Уважаемые фрилансеры! Есть готовый простенький дизайн для сайта про бодиарт мастеров. Нужно: 1. натянуть его на WP. нужно создать несколько страниц (главная, контакты, о нас, услуги) и страницу с блогом 2. настроить плагин галереи работ (в галерее должно быть ...