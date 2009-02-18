JavaScript-, PHP-програм. + опыт DIVная вёрстка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки329 просмотров
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Требуется программирование интерфейсов сайтов

на основе DIV'ной вёрстки. Будет проверяться совместимость с большинством браузеров.

Очень важен Ваш опыт работы!

Также не менее важен опыт работы с JavaScript.

Вы владеете PHP и MySQL.

Желательно: Вы можете при необходимости создать модуль для Jooml'ы.

Резюме принимаются

в программе Skype для контакта, ник: sabia-sd (предпочтительнее)

или

по адресу sabia[@]mail.ru

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PHPJavascript
14 лет назад
sabia
Антон 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
unglued
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Александр обратился ко мне по моему объявлению, сказал, что соответствует всем требованиям для поставленной задачи. Потребовал, чтобы я выбрал его исполнителем. Я выбрал его исполнителем. 1. После ознакомления с исходным кодом странички сообщил мне срок: "может один, максимум два дня..." 2. Сразу же сделал ему потребованную предоплату, переводом через безопасную сделку на moneybookers. 3. Он начал что-то делать и спустя два дня показал НЕработающий темплейт: - набросанные, криво порезанные картинки в HTML-страничку, с подключёнными с чужих вэбстраниц CSS-файлы стилей; - ТЗ: темплейт с JavaScript-меню. Требование ТЗ: совместимость с браузерами InternetExplorer 6/7/8, Firefox 2/3, Opera и Safari. Это меню не открывалось ни в одном браузере и ни на одном компьютере со включённым JS! На это Александр ответил: "странно, а у меня всё работает...". Никаких действий за этим не последовало. - на мой вопрос "почему даже темплейт не открывается в ИЕ6 ?" он мне ответил, что он с ИЕ6 отказывается работать. 3. Обещанные "я всё могу сделать - максимум два дня" оттягивал, пока заказчик не отказался от проекта. 4. Работу НЕ выполнил! Результат: с этим фрилансером я потерял время и деньги. НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ С НИМ РАБОТАТЬ!
Не уважает труд исполнителей, позволяет себе хамство и неуважительное общение. Я не обещал, что выполню работу в его слишком сжатые сроки - 1 день, но он очень просил постараться, ибо больше никто не хотел с ним работать. Тем не менее, во время моей работы вел себя так, как будто уже месяц прошел, а я никак не могу сдать ему верстку. Очень не удачно я попал на такого некомпетентного человека.
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