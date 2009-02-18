Граббер кэша Яндекса и Гугла

Требуется программирование интерфейсов сайтов на основе DIV'ной вёрстки. Будет проверяться совместимость с большинством браузеров. Очень важен Ваш опыт работы! Также не менее важен опыт работы с JavaScript. Вы владеете PHP и MySQL. Желательно: Вы можете при необходимости создать модуль для ...
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Нужен граббер для восстановления контента сайта из кэшей Яндекса и Гугла. Срочно.
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