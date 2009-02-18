Внести изменения в самописный движок

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Внести изменения в самописный движок

icq 404376654

15 лет назад
EfremovaNataly
Nataly 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • JavaScript-, PHP-програм. + опыт DIVная вёрстка

    Требуется программирование интерфейсов сайтов на основе DIV'ной вёрстки. Будет проверяться совместимость с большинством браузеров. Очень важен Ваш опыт работы! Также не менее важен опыт работы с JavaScript. Вы владеете PHP и MySQL. Желательно: Вы можете при необходимости создать модуль для ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо клонировать проект

    $50

    Нужен точно такой же скрипт.. кто может помочь, самому не получилось к сожалению... обращаюсь к людям кто уверен в себе что сможет выполнить... вот ссылка смотрите http://valentine.magiclands.ru/lovetree/3917776956

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить меню во флеш

    $50

    Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Экспорт и импорт контактов и сообщений соц. сетей

    Требуется скрипт для полного взаимодействия со всеми социальными сетями с единого сайта. Пример как на Планета Рамблер. (для примера нужно зарегистрироватся на Рамблер и открыть страницу http://id-planet.rambler.ru/main/). Требуется качественная и оперативная работа. Ваши предложения господа програмисты.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Окошко ICQ сообщений на Ext Js

    Значит нас есть сервис который заносит сообщения мнееджера в базу MYSQL! Надо напистаь окошко как в QIP куда будет подгружаться история общения менеджером с клиентом! Отправка и прием сообщений уже есть и работает, нужен только ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Листалка во флеше

    Скока и как быстро можно сделать такую вот такую http://book.globres.net/interalpen/index.html Тупо листалка, странички у меня есть ! Функиции такие же кроме увеличения.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт на WP

    $150

    Уважаемые фрилансеры! Есть готовый простенький дизайн для сайта про бодиарт мастеров. Нужно: 1. натянуть его на WP. нужно создать несколько страниц (главная, контакты, о нас, услуги) и страницу с блогом 2. настроить плагин галереи работ (в галерее должно быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад