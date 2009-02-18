Табло для онлайн вещания

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Здраствуйте! Нужно табло для сайта что бы работало в онлайн режиме, тоисть обновлялось каждую секудну.

Пример можно посмотреть сдесь http://www.bcazovmash.com.ua/. Требуется чтобы в админке можно было каждой команде насчитывать 1,2,3 очка , управление забитыми очками и фолами каждого игрока обеих команд, запуск остановка округление до 10 основного времени, изменения четвертей, и управление фолами команд, так же редактирование составами команд, и просмотр статистики!!

15 лет назад
kimbit
Игорь 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
15 лет назад
$90
4 дня