Интегрировать и редактировать скрипт ComparePrices

Веб-программированиеЗакрытнет заявок99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интегрировать и редактировать скрипт ComparePrices:

1. установить скрипт (http://developer.yahoo.com/shopping/V3/productSearch.html)

(образец) http://www.imaging-resource.com/PRODS/SX10IS/SX10ISA.HTM

скрипт который должен иметь следующие параметры:

а - список от 1-до 10 продавцов (больше при нажатии соответсвующей опции "весь список")

б - название продавца (товара)

в - цена товара

г - кнопка "В корзину" соответствующая каждому продавцу - запускается готовый модуль в который заносятся параметры б, в

15 лет назад
photobid
Timur Konkov 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать/переписать скрипт мониторинга

    $100

    И так мне хочется иметь нестандарный скрипт мониторинга... Условно говоря я хочу создать мониторинг интернет магазинов по продаже "ноутбуков и фотиков" т.е чем должен отличаться мой скрипт от других? тем что на моё скрипте должна быть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббинг. срочно

    $20

    Граббинг. срочно http://yaca.yandex.ru/ полность со структурой оплата 20wmz без предоплат требуется умение работы с прокси если готовы оставьте свой icq

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен парсер Яндекса и wordstat

    Нужен парсер Яндекса и wordstat с поддержкой крон Что нужно на входе: Окошко для ввода слов списка слов через Enter, чекбокс проверять ли по вордстату и кнопка сабмит На выходе : Табличка с полями № слова, слово, число ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Табло для онлайн вещания

    Здраствуйте! Нужно табло для сайта что бы работало в онлайн режиме, тоисть обновлялось каждую секудну. Пример можно посмотреть сдесь http://www.bcazovmash.com.ua/. Требуется чтобы в админке можно было каждой команде насчитывать 1,2,3 очка , управление забитыми очками и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста. Перенос сайта под Joomla

    $250

    Требуется модернизация сайта. Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и без изменения функционала. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Привязка к CMS сайта.

    $270

    Админка должна быть простой в использовании, клиент малясь требователен. Особенности: Должны создаваться события как на: http://old-time.ru/?page=events&amp;lang=ru. К каждому событию должны быть прилеплены свои споноры, файлы, галерея, анкета(одинаковая для всех событий). http://old-time.ru/?page=events&amp;lang=ru&amp;id=71. Есть еще парочка моментов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прстенький скрипт для продажы трафика

    $4

    Имеем скрипт партнёрской программы который в случаи если наш ip подходит выводит нам код состоящий с 3-х ссылок и одной картинки нужно переделать чтобы при обращении к скрипту нас переадресовывало по одной с предложенных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад