Нужен скрипт на php

Веб-программированиеЗавершен27 заявок415 просмотров
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Нужен небольшой php скрипт.

Несколько касс продают билеты на экскурсии. Кассир заходит в программу выбирает дату, название экскурсии, кол-во билетов. Жмет на кнопку «Продать». Данное кол-во квадратиков меняет цвет.

Все это выглядеть должно примерно так: (см. приложение).

PHP
15 лет назад
ruv222
Юрий 
63 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
venus
34 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$1
1 день
Сделано быстро, без дополнительных объяснений. На высоко профессиональном уровне.
Насколько я помню, все прошло отлично
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