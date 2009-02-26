cryopol

Анатолий cryopol

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Webmaster.

Разработка сайтов на CMS Joomla, CMS Wordpress,

Создание интернет-магазинов.

WordPressJoomla
Отзывы фрилансеров
ivankomolin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Поправить косяки VirtueMART для Joomla 1.0
Хороший заказчик. Ничего лишнего, все по делу.
Быстро и качественно поправил косяки что у меня были в VirtuMART. Спасибо. Будем и дальше сотрудничать.
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ActiveDataGroup
Сергей Иванов 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработать модуль для VirtueMART (Joomla 1.0)
Приятно было работать. Сложный заказчик но деньги платит за выполненную работу. Всем рекомендую.
Хорошо сделали именно то что надо было мне. Большое спасибо адекватные и приятные люди.
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