VirtueMART 1.0.15 сделать возможным, вывод всех заглушек на странице категорий товара из тех что есть на карточке товара( вернее всех тех что есть в VirtueMART) Самые главные и например: {product_height} ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Скрипт магазина Melbis Shop 5.4.0 необходимо сделать выбор цвета через select в характеристике, цвет будем брать из файла импорта. Сами значения цвета будут в колонках файла импорта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Что надо сделать по VirtueMart 1.0.15 (Joomla 1.0): - сделать чтобы сортировка была в точности как в CSV по порядку, выводился товар в двух колонках. 1 2 3 4 5 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Все ещё актуально ! Переделать модуль "табов" чтобы при режиме просмотра модуля можно было привязать к любому меню этот модуль. То есть вывод был любого меню подвязанного к этому модулю(привязка меню происходит стандартно при просмотре модуля). Подробнее ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать руководство по написанию модулей для Joomla 1.0 Что можете предложит структура руководства ? Сроки и цена написания такого руководства ?Копирайтингнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходим модуль способа доставки сделать такой как в приложении. Чтобы прояснить ситуацию. Человек сделал заказ, перешел в корзину а там таблица в которой надо выбрать способ доставки. В зависимости какой способ выбрал такая и цена. Получается 5 колонок: (1) в ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- Добавить доставку 25грн.(сказать где править), и чтобы она добавлялась к общей сумме. - Написать отчет где что правилось(уже один спец так исправил что вот одни проблемы) - Убрать при оформлении заказа "Налог на добавленную стоимость" - Исправить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $55
Нужно разработать модуль для VirtueMART под Joomla 1.0 В этом модуле сделать так чтобы любую текстовую информацию(текст описаний, цены-числа) возможно было изменять(через формы). Пункты можно было просто отключать. Для более точного определения функционала на сайте где он ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Надо несколько модулей написать для Joomla 1.0 Цель найти человека специалиста который бы имел опыт работы в написании различных модулей и компонентов. Хотел бы узнать порядок цифр и увидеть примеры работы. Также ищу взаимовыгодное сотрудничество по сайтам ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
В квитанции что приходит на мыло вот такие нюансы: "В общем замечания: 1.Текст, после слова "Внимание!" нужно весь убрать. 2.Нену пишет правильно, в грн., но там где сумма на 2 больше и почему-то в рублях, а не в гривнах. 3.После ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад