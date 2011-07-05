VirtueMART 1.0.15 сортировка и разш. описание.

Что надо сделать по VirtueMart 1.0.15 (Joomla 1.0):

- сделать чтобы сортировка была в точности как в CSV по порядку, выводился товар в двух колонках.

1 2

3 4

5 6

- сделать так чтобы можно было заливать product_desc любой текст какого угодно количества