VirtueMART 1.0.15 сортировка и разш. описание.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Что надо сделать по VirtueMart 1.0.15 (Joomla 1.0):

- сделать чтобы сортировка была в точности как в CSV по порядку, выводился товар в двух колонках.

1 2

3 4

5 6

- сделать так чтобы можно было заливать product_desc любой текст какого угодно количества

Virtuemart
12 лет назад
cryopol
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
12 лет назад
$25
1 день
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