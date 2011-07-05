Установить шаблон на Joomla

Есть архив с шаблоном для Joomla 1.5. Он требует наличия и настройки нескольких компонентов и модулей: PhotoSlide GK3, TabsManager GK3, News Show Pro GK1, News HighLighter GK1

Демо шаблона: http://www.gavick.com/products/templates/item/31-pulse.html

Требуется установить его на свежую, чистую, русскую версию с последующей настройкой, чтобы всё работало как на демо.

Ставить из QUICKSTART не нужно..