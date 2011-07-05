Написать много модов для скрипта доски объявлений

Моды для скрипта доски объявлений do1: пример сайта www.vsebarahlo.ru

1. Мод поддоменов к рубрикам, например при заходе в рубрику "авто" должно быть www.auto.vsebarahlo.ru, чтобы с админки я сам мог писатнаь имя поддомена которое мне нужно. Также на сайте vsebarahlo.ru внизу страницы описание сайта, нужно сделать чтобы для каждой рубрики и подрубрике я мог писать индивидуальное описание с админки.

2. Города www.vsebarahlo.ru/city.php нужно сделать чтобы было область а потом уже писать города относящие к этой области.

3. На главной странице должно показывать сколько объявлений всего, и сколько в каждой рубрике, также вхэ рубриках например в www.vsebarahlo.ru/avto__moto__zapchasti/ должно показывать сколько объявлений в подрубриках.

4. Объявления должны быть прономерованы 1,2,3,4 и т.д

5. Должна быть функция Избранное для добавления объявлений в избранное.

6. Должно показывать сколько просмотров объявления, должна быть подписка на новые объявления, связь с автором объявления прямо с сайта, карта сайта, добавление до 10 фото к объявлению, также нужно сделать между объявлениями блоки с рекламой google adsens после каждых 5 объявлений такой блок.