Перенос сайта на wordpress

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки196 просмотров
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Техническое задание на доработку сайта покертанк  pokertank.ru

На данный момент имеется сайт pokertank.ru и его копия которую начали переносить на wordpress.

Новый сайт находится по адресу 2.vw.z8.ru

Задачи:

1) необходимо ознакомиться с двумя версиями сайтов и увидеть различия

2) Реализовать функционал тз на сайте 2

3) Перенести новый контент с сайта 1 (70% перенесено)

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Функционал сайта должен представлять собой:

- статьи-страницы на сайте с возможностью их комментирования (см. картинку)

- форум (перенести оформление с pokertank.ru/forum) , возможно использовать более простой форум, возможно платный 

- страницу регистрации участников, где были бы поля имя, логин и пароль, при помощи плагина выводящего создание и редактирование профиля используя тему сайта  (см. картинку)

- страницу участников, где выводилась бы информация из произвольных полей участников (для этого нужно использовать плагин, позволяющий свободно добавлять поля)  (см. картинку)

- страницу все блоги, с выводом последних записей  (см. картинку)

- ее родственника - страницу лучшие блоги, где записи сортируются по рейтинга (плагин со звездочками)  (см. картинку)

Важно:

При регистрации и авторизации сделать сквозную регистрацию на форуме.

Далее:

Функционал который позволял бы пользователям вести блоги не заходя в админку вордпресса. 

Это не обязательно должен быть wpmu или сеть, просто по ссылке /author/kushedow  должна открываться информация об авторе и выборка его постов.

Список динамических страниц страниц:

 - все пользователи

 - страница пользователя с личным блогом

 - регистрация пользователя

 - авторизация

 - редактирование расширенной информации

- добавление статьи в блог (плюс редактирование)

Все в картинках есть 

Важно:

Визуальный редактор должен быть включен при создании и редактировании записи в блоге

Произвольные поля, предопределенные для записи как custom fields должны обрабатываться и сохраняться.

Требования-пожелания к исполнителю: 

- наличие опыта в разработке подобных проектов, - желание и готовность решить задачу умно: встроенными средствами и плагинами без лишнего программирования.

Оформление в соответствии со стилистикой сайта, css прописаны, в большинстве случаев все оформится само

все схемы здесь

https://picasaweb.google.com/kushedow/PT

WordPress
12 лет назад
kushedow
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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