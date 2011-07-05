Перенос сайта на wordpress

1. Конвертация значений остатков при импорте товара. 2. Распознавание содержимого колонок файла по названиям колонок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на доработку сайта покертанк pokertank.ru
На данный момент имеется сайт pokertank.ru и его копия которую начали переносить на wordpress.
Новый сайт находится по адресу 2.vw.z8.ru
Задачи:
1) необходимо ознакомиться с двумя версиями сайтов и увидеть различия
2) Реализовать функционал тз на сайте 2
3) Перенести новый контент с сайта 1 (70% перенесено)
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Функционал сайта должен представлять собой:
- статьи-страницы на сайте с возможностью их комментирования (см. картинку)
- форум (перенести оформление с pokertank.ru/forum) , возможно использовать более простой форум, возможно платный
- страницу регистрации участников, где были бы поля имя, логин и пароль, при помощи плагина выводящего создание и редактирование профиля используя тему сайта (см. картинку)
- страницу участников, где выводилась бы информация из произвольных полей участников (для этого нужно использовать плагин, позволяющий свободно добавлять поля) (см. картинку)
- страницу все блоги, с выводом последних записей (см. картинку)
- ее родственника - страницу лучшие блоги, где записи сортируются по рейтинга (плагин со звездочками) (см. картинку)
Важно:
При регистрации и авторизации сделать сквозную регистрацию на форуме.
Далее:
Функционал который позволял бы пользователям вести блоги не заходя в админку вордпресса.
Это не обязательно должен быть wpmu или сеть, просто по ссылке /author/kushedow должна открываться информация об авторе и выборка его постов.
Список динамических страниц страниц:
- все пользователи
- страница пользователя с личным блогом
- регистрация пользователя
- авторизация
- редактирование расширенной информации
- добавление статьи в блог (плюс редактирование)
Все в картинках есть
Важно:
Визуальный редактор должен быть включен при создании и редактировании записи в блоге
Произвольные поля, предопределенные для записи как custom fields должны обрабатываться и сохраняться.
Требования-пожелания к исполнителю:
- наличие опыта в разработке подобных проектов, - желание и готовность решить задачу умно: встроенными средствами и плагинами без лишнего программирования.
Оформление в соответствии со стилистикой сайта, css прописаны, в большинстве случаев все оформится само
все схемы здесь
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