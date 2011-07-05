Разработка модуля для Drupal

Добрый день! Ищем талантливые не занятые руки на сегодня*, нужен движок с админкой и верстка макета, так как сами не успеваем с проектом. Дед лайн сегодня вечером 18 00 по мск. Техническое задание. Программирование: Заказчик хочет админку, функционал ...