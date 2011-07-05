Разработка модуля для Drupal

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Добрый день!

Нужно разработать платежный модуль для Drupal

Система с которой будет осуществляться платежи webpay.by

Ваши предложения и примерные цены.....

Drupal
12 лет назад
viplert
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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