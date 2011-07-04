Движок на PHP + верстка для 10-страничного сайта.

Добрый день! Ищем талантливые не занятые руки на сегодня*, нужен движок с админкой и верстка макета, так как сами не успеваем с проектом. Дед лайн сегодня вечером 18 00 по мск.

Техническое задание.

Программирование:

Заказчик хочет админку, функционал – размещение текстов фотографий, виджетов с ютюб, поисковая строка по сайту, форма обратной связи в контактах.

На макете четыре области:

• шапка с логотипом

• Рабочая зона

• навигация

• Архивная зона слева

Шапка с логотипом – заказчик хочет анимированный логотип

Нижняя навигация – три кнопки «программа» «право» «контакты» –уводят на соответственные страницы.

1. Три маленькие ссылки сверху: на главную, контакты ,карта сайта.

2. Рабочая центральная зона уводит в зону «текущие статьи»:

В ней представлены заголовки статей и краткие аннотации, например:

«Я рожден …» (заголовок) «Я рожден для того что бы быть вольным» (аннотация – которая отсутствует на макете но под нее есть место)

При клике на название статьи или аннотацию выпадает страница, на которой находится статья одного из 4 разделов, сверху располагается навигация раздела. Внимание! В навигации макета отсутствует кнопка ссылка «вернутся на главную» и кнопка «архив». Кнопки ссылку нужно добавить нижними в верхний столбик навигации внутренней страницы .

Заказчик должен иметь возможность размещение и редактирование заголовков статей, размещение редактирование, удаление кратких аннотаций – которые будут видны на главной. (возможно в некоторых местах или везде на главной будут только заголовки без кратких аннотаций).

3. Всем статьям раздела присваиваются внутренние номера админки. Пятая статья с большим номером считается не актуальной и автоматически перемещается в архив . Т.е. 4 верхние отображаются на главной с заголовками и краткими аннотациями, также 4 верхние отображаются на внутренней странице раздела и на карте сайта.

4. В архиве 4 верхние статьи и все остальные отображаются списком на странице архивной зоны (правая часть макета столбик с картинками). Над списком статей присутствует кнопка «вернутся на главную»

4.1 при клике на статью архивной зоны – открывается только статья с двумя кнопками навигации

«вернутся в архивную зону», «вернутся на главную» (заголовки текущих статей не нужны так как их возможно будет много )

Архивная зона в ней отображаются заголовки и краткие аннотации статей списком по 50 штук, далее листается.

Контакты, редактируемые в них находится форма обратной связи.

Ссылки на социальные сети – редактируются ссылки и фотографии (снипеты).

5. Поиск по сайту – поиск по совпадению слов (не точному – хотя бы одно слово)

При совпадении слов – выпадают списком все статьи в которых встречается слово,

Статьи с одинаковыми номерами разделов – идут друг под другом , в каком порядке без разницы. Над списком статей присутствует кнопка «вернутся на главную»

6. Другие кнопки навигации – ведут каждая в свой раздел.

7. Страница кнопки карата сайта отображает все основные элементы навигации, исключая названия неактуальных статей архивной зоны.

8. Форма обратной связи стандартная «Ф.И.O. , email, телефон, ваше сообщение» простенькая капча.

9. Установить счетчик «Яндекс метрики».

10. Весь код должен быть «закоментен» понятно и разжевано!