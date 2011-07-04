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Движок на PHP + верстка для 10-страничного сайта.
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Добрый день! Ищем талантливые не занятые руки на сегодня*, нужен движок с админкой и верстка макета, так как сами не успеваем с проектом. Дед лайн сегодня вечером 18 00 по мск.
Техническое задание.
Программирование:
Заказчик хочет админку, функционал – размещение текстов фотографий, виджетов с ютюб, поисковая строка по сайту, форма обратной связи в контактах.
На макете четыре области:
• шапка с логотипом
• Рабочая зона
• навигация
• Архивная зона слева
Шапка с логотипом – заказчик хочет анимированный логотип
Нижняя навигация – три кнопки «программа» «право» «контакты» –уводят на соответственные страницы.
1. Три маленькие ссылки сверху: на главную, контакты ,карта сайта.
2. Рабочая центральная зона уводит в зону «текущие статьи»:
В ней представлены заголовки статей и краткие аннотации, например:
«Я рожден …» (заголовок) «Я рожден для того что бы быть вольным» (аннотация – которая отсутствует на макете но под нее есть место)
При клике на название статьи или аннотацию выпадает страница, на которой находится статья одного из 4 разделов, сверху располагается навигация раздела. Внимание! В навигации макета отсутствует кнопка ссылка «вернутся на главную» и кнопка «архив». Кнопки ссылку нужно добавить нижними в верхний столбик навигации внутренней страницы .
Заказчик должен иметь возможность размещение и редактирование заголовков статей, размещение редактирование, удаление кратких аннотаций – которые будут видны на главной. (возможно в некоторых местах или везде на главной будут только заголовки без кратких аннотаций).
3. Всем статьям раздела присваиваются внутренние номера админки. Пятая статья с большим номером считается не актуальной и автоматически перемещается в архив . Т.е. 4 верхние отображаются на главной с заголовками и краткими аннотациями, также 4 верхние отображаются на внутренней странице раздела и на карте сайта.
4. В архиве 4 верхние статьи и все остальные отображаются списком на странице архивной зоны (правая часть макета столбик с картинками). Над списком статей присутствует кнопка «вернутся на главную»
4.1 при клике на статью архивной зоны – открывается только статья с двумя кнопками навигации
«вернутся в архивную зону», «вернутся на главную» (заголовки текущих статей не нужны так как их возможно будет много )
Архивная зона в ней отображаются заголовки и краткие аннотации статей списком по 50 штук, далее листается.
Контакты, редактируемые в них находится форма обратной связи.
Ссылки на социальные сети – редактируются ссылки и фотографии (снипеты).
5. Поиск по сайту – поиск по совпадению слов (не точному – хотя бы одно слово)
При совпадении слов – выпадают списком все статьи в которых встречается слово,
Статьи с одинаковыми номерами разделов – идут друг под другом , в каком порядке без разницы. Над списком статей присутствует кнопка «вернутся на главную»
6. Другие кнопки навигации – ведут каждая в свой раздел.
7. Страница кнопки карата сайта отображает все основные элементы навигации, исключая названия неактуальных статей архивной зоны.
8. Форма обратной связи стандартная «Ф.И.O. , email, телефон, ваше сообщение» простенькая капча.
9. Установить счетчик «Яндекс метрики».
10. Весь код должен быть «закоментен» понятно и разжевано!
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