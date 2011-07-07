Требуется доработать верстку

Необходимо написать прокси-чекер. Язык реализации предпочтительно питон, либо что-то на ваше усмотрение (может быть си). Реализация в виде демона для linux. Функционал: 1. Контроль запуска одной копии (нельзя запустить две или более) * Также предусмотреть возможный крах системы, чтобы после ...
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Необходимо доверстать сайт www.мосавтозапчасти.рф
а именно
1. сделать так что бы титл на главной странице отображался тот который я захочу и что бы на не было надписи "Welcome to the Frontpage"
2 Сделать вывод новостей на главной странце (хочу выводить на главной странице по 4 новости)
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