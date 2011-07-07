Требуется доработать верстку

Веб-программированиеЗавершен9 заявок208 просмотров
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Необходимо доверстать сайт www.мосавтозапчасти.рф

а именно

1. сделать так что бы титл на главной странице отображался тот который я захочу и что бы на не было надписи "Welcome to the Frontpage"

2 Сделать вывод новостей на главной странце (хочу выводить на главной странице по 4 новости)

12 лет назад
ykpon
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ko_n_trast
Николай 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Очень быстро и позитивно отреагировал на мою заявку, сказал, что все решается на административном уровне и займет от силы 5 минут в итоге сделал за 2 минуты. Адекватный человек взял с меня всего 1 у.е. , когда другие предлагали сделать это за 50 у.е. Приятно работать с такими людьми, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Николай, желаю больше хороших и дорогих проектов.
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