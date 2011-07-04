Добрый день! Есть небольшой сайт на битриксе, работающий на mssql. Нужно перевести на mysql. На сайте несколько модулей, нужно перенести только сообщения блогов. Остальное - пользователи и т.п. переводить не надо. С меня дамп mssql и ...
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Разработка CSM для сайта
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