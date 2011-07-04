Перевод небольшого сайта на другую БД

Добрый день!

Есть небольшой сайт на битриксе, работающий на mssql. Нужно перевести на mysql.

На сайте несколько модулей, нужно перенести только сообщения блогов. Остальное - пользователи и т.п. переводить не надо.

С меня дамп mssql и php код сайта.

PHP код менять не требуется.