Доработка готового шаблона

Здравствуйте. Требуется написать форму заказа под текущую верстку (поля и прочее уже есть). Нужно, что бы была проверка на заполненность полей, подсчет суммы в зависимости от выбранного кол-ва, отправку письма для покупателя и письма для администратора. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать под нужды готовый шаблон на OsCommerce 2.3, предварительно русифицировать CMS, прорисовать логотип, разместить ресурс на хостинге, залить контент.
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