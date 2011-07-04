Доработка готового шаблона

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Необходимо доработать под нужды готовый шаблон на OsCommerce 2.3, предварительно русифицировать CMS, прорисовать логотип, разместить ресурс на хостинге, залить контент.

12 лет назад
rafegio
Джон 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад