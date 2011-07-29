Перенос сайта PHP + ASP на другой хостинг

Веб-программированиеЗавершен4 заявки154 просмотра
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Есть архив сайта (файлы) + дамп базы. Сайт на смеси PHP + ASP, на ASP реализована только новостная лента (завязана с той самой базой данных)

Нужна помощь в установке на новый хостинг.

Предложения - на почту [email protected]

Жду примерную стоимость и сроки

PHP
12 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
unclere
35 летТаиланд
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$40
1 день
Несмотря на то, что проект был неожиданно затянут (по вине хостинг-провайдера) Вячеслав довел все до конца. Оперативно реагирует на запросы. Рекомендую.
Задача поставлена, задача сделана.
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