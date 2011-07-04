Разработка промо-сайта во флеше

Требуется Web – программист (или пара, работающих вместе) для создание украинского автомобильного портала (предпочтительно с Украины). Требования: 1. Опыт работы создания порталов под серьезную нагрузку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка промо-сайта во флэше с возможностью интерактивного управления для компании. Это будет небольшой мир (вид сверху), в котором сотрудники будут перемещаться на автомобилях, посещая ключевые места (несколько интерактивных локаций).
Своеобразная мини-игра с возможностью зарабатывания баллов, которые можно использовать внутри игры.
Сроки создания промо-сайта: 1 августа 2011 - 31 августа 2011 (т.е. 1 месяц)
Разработка концепции еще в процессе. Конечная стоимость проекта варьируется исходя из насыщенности концепции.
Готов пообщаться подробней и ответить на любые вопросы.
С уважением,
Александр Люкшин
Креативное агентство "Бутик Идей"
т./ф.: (495) 638-54-39
м.: 8 926 553-47-43
skype: pillowpoetry
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