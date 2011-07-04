Разработка промо-сайта во флеше

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок199 просмотров
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Разработка промо-сайта во флэше с возможностью интерактивного управления для компании. Это будет небольшой мир (вид сверху), в котором сотрудники будут перемещаться на автомобилях, посещая ключевые места (несколько интерактивных локаций).

Своеобразная мини-игра с возможностью зарабатывания баллов, которые можно использовать внутри игры.

Сроки создания промо-сайта: 1 августа 2011 - 31 августа 2011 (т.е. 1 месяц)

Разработка концепции еще в процессе. Конечная стоимость проекта варьируется исходя из насыщенности концепции.

Готов пообщаться подробней и ответить на любые вопросы.

С уважением,

Александр Люкшин

Креативное агентство "Бутик Идей"

www.butik-idei.com

т./ф.: (495) 638-54-39

м.: 8 926 553-47-43

[email protected]

skype: pillowpoetry

12 лет назад
PillowPoetry
Александр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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