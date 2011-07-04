Верстка, программирование сайта, блога Django

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки190 просмотров
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Необходимо доработать существующий HelpDesk (Django) и натянуть дизайн+прикрутить блог.

Django
12 лет назад
noxwil
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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