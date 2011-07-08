Установить флеш загрузчик фотографий.

Добрый день ! Есть сайт на смарти. Есть админка. В админке при добавлении товара есть 30 полей для закачки фото через обзор. При этом при закачивании фото создаются 2 тамбнэйла. Один среднего сразмера другой меньшего. Фото переименовывются и закачиваются в 1 директорию + идет запись в БД.

Задача - вместо этих обзоров поставить Flash загрузчик. Чтобы можно было с папки выделить сразу несколько фотографий и чтобы они ужимались уже во флеше. - для уменьшения времени загрузки. Параметры создания тамбнейлов должны по прежнему задаваться в коде php.

Предпочтение меньшей цене.