Регистрация с помощью кнопки Вконтакте

Задача: Создать RSS на 1 сайте. Сайт на joomle. Уведомление о новости должно сразу отображаться у пользователя. Также должна присутствовать возможность оформить новость (форматирование текста, вставка картинки).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страница http://www.ebayclub.ru/modules/account/register.php
Нужно сделать кнопку Вконтакте чтобы при ее нажатии заполнялись поля в форме.
Оплата на wmz
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