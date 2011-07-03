Регистрация с помощью кнопки Вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть страница http://www.ebayclub.ru/modules/account/register.php

Нужно сделать кнопку Вконтакте чтобы при ее нажатии заполнялись поля в форме.

Оплата на wmz

12 лет назад
vladsold
Влад 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
mihailgalin
Михаил 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
  • Похожие заказы

  • Создать RSS-ленту

    Задача: Создать RSS на 1 сайте. Сайт на joomle. Уведомление о новости должно сразу отображаться у пользователя. Также должна присутствовать возможность оформить новость (форматирование текста, вставка картинки).

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка веб-части онлайн-сервиса

    Цель: разработать удобную систему для пользователей, которая будет взаимодействовать с фермой (удаленный программный комплекс). Сервис содержит три зоны: публичную, доступную всем; пользовательскую, доступную зарегистрированным пользователям и административную. Сервис представляет из себя платную систему по обфускации программных разработок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновления сайта для частной гостиницы

    $1000

    Обновления сайта для частной гостиницы. Внимание: Только для разработчиков из Украины Сайт отеля www.hotelkorona.com.ua Юзабилити, Функционал, Дизайн. Требуется комплексный подход в улучшении всего сайта. 1. Разработка структуры сайта - продуманное и логичное юзабилити. 2. Разработка функционала: Форма бронирования, ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа с движком DLE

    Есть ряд задач по настройке сайта, который работает на движке DLE. Задачи следующего плана: поставить модуль, исправить некорректно работающий раздел сайта, доработать существующий модуль, увеличить шрифт на сайте. Задачи возникают не совсем постоянно. Хотелось бы найти кого-то, кто готов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт отправки почты (Send mail)

    Здравствуйте необходимо сделать скрипт отправки заказов с интернет магазина. По умолчанию стоит http://www.site.com/mail.php Нужно что бы заказы отправлялись не через сайт rapidshop.org. В приложении сам сайт на котором можете попробовать.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать парсеры

    Приветствую! Необходимо написать парсеры для выгрузки объявлений на авто-сайты: http://pronto.ru/ http://auto.mail.ru/ http://www.automobile.ru/ http://www.autonavigator.ru http://www.cars.ru http://auto.zr.ru http://avtomarket.ru/ --- Оплата: Яндекс Skype: igorjuly

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Каталог объектов недвижимости с импортом из XLS

    $250

    ТЗ на добавление каталога объёктов по недвижимости на проект Домэль.рф Объекты добавляются из файла XLS, который есть во вложении + папки с фотками JPG для тех квартир. Его структура и словари доступны по ссылкам: Описание формата: http://irr.ru/help/forcompanyi/intersellers/ ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Javascript+IceCast2

    $17

    Вывод на web странице названия трека вещаемого на сервере ice cast. с самообновлением. + отдельные кнопки для поиска в vk.com, google.com (google.ru), yandex.ru

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад