Регистрация с помощью кнопки Вконтакте

ТЗ на добавление каталога объёктов по недвижимости на проект Домэль.рф Объекты добавляются из файла XLS, который есть во вложении + папки с фотками JPG для тех квартир. Его структура и словари доступны по ссылкам: Описание формата: http://irr.ru/help/forcompanyi/intersellers/ ...