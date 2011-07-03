Скрипт отправки почты (Send mail)

Приветствую! Необходимо написать парсеры для выгрузки объявлений на авто-сайты: http://pronto.ru/ http://auto.mail.ru/ http://www.automobile.ru/ http://www.autonavigator.ru http://www.cars.ru http://auto.zr.ru http://avtomarket.ru/ --- Оплата: Яндекс Skype: igorjuly
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте необходимо сделать скрипт отправки заказов с интернет магазина. По умолчанию стоит http://www.site.com/mail.php Нужно что бы заказы отправлялись не через сайт rapidshop.org. В приложении сам сайт на котором можете попробовать.
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