Нужен скрипт онлайн тестов как test-studio.ru или с нуля написать или готовые решения если есть, партнерка, подключение к смс биллингу и тд.... Рассмотрим все ваши предложения. ICQ: 482-184-616
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте, написанном, на php требуется сделать 2-х ступенчатую регистрацию пользователей.
Пользователь указывает свой адрес электронной почты и выбирает город из списка. На emаil получает верификационное письмо со ссылкой для активации акаунта. После активации высылается пароль.
Действующая сейчас система регистрация не проверяет emаil на существование, а регистрирует сразу.
Форму регистрации можно использовать текущую.
Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
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