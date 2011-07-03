На сайте, написанном, на php требуется сделать 2-х ступенчатую регистрацию пользователей.

Пользователь указывает свой адрес электронной почты и выбирает город из списка. На emаil получает верификационное письмо со ссылкой для активации акаунта. После активации высылается пароль.

Действующая сейчас система регистрация не проверяет emаil на существование, а регистрирует сразу.

Форму регистрации можно использовать текущую.

Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.