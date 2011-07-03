Выпадающее меню для WP

Здравствуйте. Требуется изготовить модуль для интернет-магазина PrestaShop, который бы смог уменьшить на определенный процент цены для всех товаров добавленных в тот или иной каталог товаров магазина или сразу на все товары ...
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Мне нужно сделать выпадающее горизонтальное меню на этом сайте servicea-inc.com сайт на WP я установил плагин PixoPoint Menu Plugin но не смог настроить стили и правильно вывести его! weborblik[@]gmail.com или icq 55 Ноль 957 Три 80
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