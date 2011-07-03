Здравствуйте.

Требуется изготовить модуль для интернет-магазина PrestaShop, который бы смог уменьшить на определенный процент цены для всех товаров добавленных в тот или иной каталог товаров магазина или сразу на все товары добавленные в этот магазин. Насколько я знаю такой функции сейчас в движке PrestaShop нет. Есть в других: osCommerce например. Ну у меня сейчас стоит PrestaShop и менять его на другой уже поздно. Много информации добавлено, созданы различные модули и т.д.

Спасибо за внимание.