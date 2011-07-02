Оптимизировать сайт под любой браузер

Добрый день, уважаемые веблансеры! Необходимо написать скрипт для автоматизации регистрации пользователей и отправки ключа активации по е-майл информационного продукта с записью в базу данных после получения оповещения об оплате от интернет-магазина. Сейчас весь процесс можно осуществлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам, по любительски, конечно, сделал макет сайта (HTML+CSS). Отображается как нужно только в Firefox.
Нужно: оптимизировать шаблон для всех браузеров (или сделать заново, если легче), залить сайт на хостинг( я найду на какой). Желательно, чтобы управление сайтом (добавление страниц) было максимально легче для чайника.
О деньгах - отдельно. После уточнения деталей.
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