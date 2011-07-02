Оптимизировать сайт под любой браузер

Сам, по любительски, конечно, сделал макет сайта (HTML+CSS). Отображается как нужно только в Firefox.

Нужно: оптимизировать шаблон для всех браузеров (или сделать заново, если легче), залить сайт на хостинг( я найду на какой). Желательно, чтобы управление сайтом (добавление страниц) было максимально легче для чайника.

О деньгах - отдельно. После уточнения деталей.