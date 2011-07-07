Установить Яндекс карту на сайт.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка150 просмотров
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В общем мне необходима на сайт точно такая же карта с поиском как тут: www.severodvinska.net/newmap/

Подробности в личке, либо по icq 1569404

12 лет назад
s1rgik
Сергей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
cronix
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$5
2 дня
Александр отлично справился с поставленной задачей! Дал множество полезных советов! Помог решить мелкие проблемки... Общение с Александром вызвало море положительных эмоций ))) Вообщем всё было на высшем уровне! Остался доволен! Буду сотрудничать и в дальнейшем!
Очень хороший Работодатель. Грамотно поставленная задача, готов к обсуждению в процессе работы различных нюансов, своевременная оплата. Всем рекомендую!