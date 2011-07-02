Быстродействие сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Есть сайт на основе joomla+virtuemart. Задача: Оптимизировать быстродействие сайта.

12 лет назад
rsavchak
Роман 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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