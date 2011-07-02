Мобильная версия сайта

Нужно разработать мобильную версию новостного сайта (т.н. вебапп) для iPhone/Android девайсов, с использованием любого из CSS/HTML фреймворков (iui, jquery touch, sencha и тп). В качестве серверной части PHP/Mysql.

Сайт будет предоставлять пользователем возможность навигацию по категориям, поиск новостей, добавление комментариев. Ничего сложного с точки зрения движка. Фактически нужен будет только интерфейс к ajax, частично движок уже есть -- нужно будет только адаптировать под выбранный фреймворк.

Несколько требований к фреймворку:

1) Фреймворк должен быть в "активной" стадии, а не созданным пару лет назад и заброшенным с тех пор (как, например, webapp-net).

2) Возможность использования различных стилей, как минимум для iPhone и Android (в частности iui имеет подобные css темы).

3) Обязательно возможность использования фиксированных элементов на экране (как модуль iScroll).

4) Минимум багов :)

Пишите об опыте аналогичных разработок (лучше с примерами выполненных работ), сроки и цены согласуем после обсуждения деталей.