Мобильная версия сайта

Работы куча и постоянно! Благо есть модули готовые и не надо писать многое снуля, их будем покупать и дорабатывать по необходимости. Выдаю задание, договариваемся о цене, затем после выполнения даю новые задания! Большой Опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать мобильную версию новостного сайта (т.н. вебапп) для iPhone/Android девайсов, с использованием любого из CSS/HTML фреймворков (iui, jquery touch, sencha и тп). В качестве серверной части PHP/Mysql.
Сайт будет предоставлять пользователем возможность навигацию по категориям, поиск новостей, добавление комментариев. Ничего сложного с точки зрения движка. Фактически нужен будет только интерфейс к ajax, частично движок уже есть -- нужно будет только адаптировать под выбранный фреймворк.
Несколько требований к фреймворку:
1) Фреймворк должен быть в "активной" стадии, а не созданным пару лет назад и заброшенным с тех пор (как, например, webapp-net).
2) Возможность использования различных стилей, как минимум для iPhone и Android (в частности iui имеет подобные css темы).
3) Обязательно возможность использования фиксированных элементов на экране (как модуль iScroll).
4) Минимум багов :)
Пишите об опыте аналогичных разработок (лучше с примерами выполненных работ), сроки и цены согласуем после обсуждения деталей.
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